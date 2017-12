Reações de solidariedade a vítimas dos atentados Sinos tocaram, bandeiras foram hasteadas pela metade e conferências, shows e partidas esportivas canceladas nesta quarta-feira enquanto os países contemplam o luto conseqüente dos atentados que atingiram os EUA. "Apocalypse now", proclama o jornal belga De Morgen. "O dia do juízo final na América", diz a manchete do jornal jordaniano al-Aswaq. "Sem vingança, não à terceira guerra mundial", pede uma faixa afixada perto da embaixada americana em Berlim. Flores e velas cercam a representação diplomática na cidade que diz ser solidária aos EUA pelo apoio que este país prestou quando o muro ainda transformava Berlim numa ilha. A rainha Elizabeth vai promover uma troca da guarda especial em homenagem às vítimas. A empresa alemã Bertelsmann anunciou a doação de US$ 2 milhões para ajudar as famílias dos bombeiros mortos. Suíça e Noruega oferecem oficiais da polícia para ajudar na investigação.