Reagan não reconhece mais a mulher Em estágio avançado do mal de Alzheimer (que provoca total perda da memória), o ex-presidente norte-americano Ronald Reagan já não reconhece a mulher Nancy Reagan. Foi o que a ex-primeira-dama revelou hoje em entrevista ao programa 60 Minutes II, da rede CBS. Nancy disse que a doença do marido roubou do casal "todo pós-anos dourados da Casa Branca". O ex-presidente de 91 anos, passa os dias enclausurado na residência de Bel-Air, recebendo cuidados da mulher. Indagada sobre se ele sabe quem ela é, Nancy lamentou: "Francamente, não sei. Os anos dourados são aqueles quando a gente se senta e, feliz, troca memórias. Esta é a pior parte dessa doença, ninguém troca nada e nós temos muitas recordações". Reagan não se lembra de nada, incluindo ocasiões muito especiais, como as bodas de ouro do casal ocorridas em 4 de março. "Eu gostaria de ter falado com ele sobre isso. Há momentos em que preciso me segurar porque saio fora de mim mesma e começo a perguntar: ´Honey, lembra-se quando?´" Reagan não é visto em público desde 1994, quando tornou pública a doença em carta.