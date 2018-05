Realeza britânica se reinventa para manter a coroa

ESPECIAL PARA O ESTADO / LONDRES

Não deixa de ser intrigante que uma Grã-Bretanha moderna, multicultural e democrática mantenha uma instituição elitista como a monarquia. Ainda assim - e apesar dos escândalos envolvendo a realeza - os britânicos parecem estar satisfeitos com a coroa. Diferentes pesquisas indicam que a popularidade da monarquia tem variado entre 70% e 80% nos últimos anos.

O apoio pode ser explicado por três fatores. O primeiro está ligado à capacidade de adaptação da coroa britânica. O segundo, a questões de ordem prática:sua eficiência e a dificuldade de substituir o atual sistema. O terceiro, aos valores representados pela casa de Windsor.

Segundo o historiador Tristram Hunt, a monarquia britânica sobreviveu por ter se adequado às alterações na realidade política, econômica e social da ilha.

O poder absoluto do rei foi abolido com a Revolução Gloriosa, em 1688, mas ele manteve alguma influencia sobre o Parlamento por meio da Câmara dos Lordes. No século 19, o monarca era uma figura simbólica, que ajudava a garantir estabilidade do Império Britânico. Após a descolonização da Ásia e da África, o soberano tornou-se promotor de virtudes e de valores relacionados à família e à cidadania.

Para o historiador Philip Williamson, da Universidade de Durham, a monarquia foi particularmente hábil em adaptar-se à democracia. "Ela teve muito cuidado em não resistir a mudanças políticas que tinham o apoio de governos eleitos", diz.

A monarquia constitucional britânica tem funcionado relativamente bem. Mesmo aqueles que veem no casamento do príncipe William com Kate Middleton apenas uma oportunidade para passar um feriado na França acreditam não haver muitos motivos para mudar esse sistema.

Sucessão. A única ressalva é que, como a rainha Elizabeth II já está há quase seis décadas no poder, é difícil saber quanto do sucesso em manter a aprovação da realeza em tempos modernos se deve a seu arraigado sentido de dever e respeito por toda a liturgia do cargo.

A impopularidade do príncipe Charles, agora casado com sua antiga amante, Camilla Parker Bowles, poderia levantar questões relativas à legitimidade da monarquia quando ele tivesse de subir ao trono.

Segundo pesquisa Times London, divulgada recentemente, 59% dos britânicos preferem que William assuma o poder em vez de seu pai. Antes do casamento ganhar os holofotes, porém, 45% preferiam Charles como novo rei e 39% apoiavam seu filho. Mesmo que os números mudem, o apoio à monarquia continua maior do que a simpatia pelo príncipe de Gales.