Realizada primeira reunião sobre relatório da comissão do 11/9 Alertando que a burocracia deixa os Estados Unidos perigosamente vulneráveis a outro ataque terrorista, líderes da comissão bipartidária que investigou os atentados de 11 de setembro conclamaram hoje os senadores a apoiar suas propostas de adotar mudanças profundas nos serviços de inteligência dos EUA. Em uma audiência realizada durante o recesso de verão do Capitólio, foram discutidas hoje, em uma primeira sessão, as duas mais complexas propostas da comissão: criação de um novo centro nacional de contraterrorismo; e uma nova diretoria de inteligência nacional para comandar as 15 agências de espionagem dos EUA. Caso sejam implementadas, tais reformas tirariam o poder de duas forças dominantes da comunidade de inteligência dos EUA, a CIA e o Departamento de Defesa. "Concluímos que a comunidade de inteligência não realizará seu trabalho necessário enquanto não tivermos alguém de fato no comando", disse Lee Hamilton, o vice-presidente democrata da comissão. "Este não é o caso agora, e pagamos um preço por isso". Sob uma forte pressão pública e política, o presidente George W. Bush determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar as recomendações feitas pela comissão e confeccionar ordens presidenciais para implementar imediatamente algumas das propostas da comissão.