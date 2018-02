Reator norte-coreano pode resultar em bomba de plutônio

O reator de plutônio foi fechado em 2007 como parte das negociações internacionais de desarmamento, paralisadas desde então. A declaração da retomada da produção de plutônio - o combustível mais comum em armas nucleares - e de outras instalações do complexo nuclear de Nyongbyon deve elevar os temores de Washington e seus aliados a respeito do tempo que a Coreia do Norte vai levar para construir um míssil com um ogiva nuclear que possa chegar aos Estados Unidos, tecnologia que, acredita-se, o país ainda não possua.

Um porta-voz do Departamento Geral de Energia Atômica norte-coreano disse que cientistas iniciarão o trabalho numa instalação de enriquecimento de urânio e num reator moderado a grafite de 5 megawatt, que gera barras de combustível gastas associadas ao plutônio, e são o núcleo do complexo nuclear de Nyongbyon.

A fonte, que não foi identificada, disse que a medida é parte dos esforços para resolver a severa falta de eletricidade do país, mas também para "reforçar o potencial nuclear armado tanto em qualidade quanto em quantidade", segundo comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Korean Central News Agency.

Pyongyang realizou seu terceiro teste nuclear em fevereiro, o que resultou numa nova rodada de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), que por sua vez enfureceu os líderes norte-coreanos e levou a uma série de ameaças.

Os Estados Unidos enviaram bombardeios com capacidade nuclear e jatos que não podem ser detectados por radares para participar dos exercícios militares anuais com a Coreia do Sul. As manobras, consideradas rotineiras pelos aliados, são vistas como preparações para uma invasão por Pyongyang.

A Coreia do Norte declarou inválido o armistício que encerrou a Guerra da Coreia em 1953, ameaçou lançar armas nucleares e foguetes contra os Estados Unidos e, mais recentemente, declarou, durante uma assembleia de alto nível do governo, que a produção de armas nucleares e o fortalecimento da economia são as principais prioridades do país. As informações são da Associated Press.