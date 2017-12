Reator nuclear é desligado no Japão devido a vibrações Um reator nuclear da central atômica japonesa de Hamaoka, no sul do país, foi desligado automaticamente nesta quinta-feira devido a uma falha numa de suas turbinas, que apresentou excesso de vibrações. A empresa elétrica Chubu informou que não houve vazamento radioativo quando o reator de 1.380 megawatts foi desligado, no início da manhã. As medições no exterior da usina e nos seus ventiladores não detectaram radiação, segundo a empresa. Nenhum operário sofreu ferimentos no incidente, acrescentou a fonte. O Japão conta com 52 reatores em 18 centrais espalhadas por todo o país, que atendem a cerca de 35% de suas necessidades elétricas, ou 45,7 milhões de quilowatts.