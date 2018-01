Reator nuclear fecha na Alemanha por causa do calor O mais antigo gerador nuclear de energia da Alemanha, na cidade de Obrigheim, foi desligado em virtude das temperaturas cada vez mais altas que atingem o país, disseram autoridades. A instalação, no Estado de Baden-Wuertemberg, foi desativada na quarta-feira, por conta das dificuldades na obtenção de água gelada o bastante para uso na refrigeração do sistema, informa a empresa que administra o reator. No início da semana, a capacidade de quatro outros geradores nucleares da Alemanha foi reduzida, também por causa do calor. Duas outras instalações de Baden-Wuertemberg tiveram que reduzir a capacidade em 80%, por causa da escassez de água gelada, dizem autoridades.