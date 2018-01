Reator nuclear japonês é fechado após ocultação de acidente A companhia elétrica Hokuriku Electric fechou nesta sexta-feira, 16, um reator nuclear na província de Ishikawa, no oeste do Japão, obedecendo a uma ordem governamental, após a revelação de que a empresa ocultou um acidente importante no local em 1999. A Agência de Segurança Industrial e Nuclear do Japão exigiu o fechamento na quinta-feira, 15, e realizará inspeções dos reatores 1 e 2 da usina nuclear de Shika na próxima semana, segundo a agência Kyodo. O ministro da Economia e Indústria, Akira Amari, disse que "a empresa não tem desculpas". As autoridades locais, que pedirão explicações à companhia, visitaram na manhã desta sexta-feira, 16, as instalações para comprovar que os reatores foram parados sem problemas. Já são três as companhias japonesas que reconhecem ter sofrido acidentes em reatores nucleares sem informar às autoridades. As outras foram a Tohoku Electric Power, que ocultou o fechamento de emergência de um reator na central de Onagawa, em 1998, e a Tokyo Electric Power (TEPCO), que não avisou dos problemas em suas centrais em 1985 e 1992. Em 18 de junho de 1999, a usina nuclear de Shika teve que interromper manualmente a atividade no reator 1, depois de uma falha humana no sistema que controla a pressão de água provocar uma fissão nuclear em cadeia. O reator ficou fora de controle durante 15 minutos, pois o sistema de segurança automático também falhou. A Agência de Segurança Industrial e Nuclear ordenou a todas as companhias do setor energético que verifiquem se no passado existiu algum caso semelhante e apresentem um relatório ainda este mês.