Rebeldes abatem helicóptero russo na Chechênia Um helicóptero russo que se preparava para pousar próximo à principal base militar de Moscou na Chechênia foi derrubado hoje por um míssil, matando todas as quatro pessoas a bordo, na última de uma série de supostos atentados rebeldes na república separatista. Segundo Alexander Lemeshev, funcionário do Ministério de Situações Emergenciais no sul da Rússia, o helicóptero Mi-8, pertencente ao Ministério do Interior, se encontrava a 30 metros de altura quando foi alcançado por um míssil antiaéreo portátil. O aparelho pegou fogo e caiu próximo à base militar russa, localizada na região de Khankala. O subcomandante das forças do Ministério do Interior, Stanislav Kavun, afirmou que, segundo informações preliminares, a aeronave foi derrubada quando tentava aterrissar. Ele acrescentou que entre os mortos há três tripulantes e um passageiro. Em agosto, um helicóptero russo cheio de soldados foi abatido próximo à mesma base, matando 119 pessoas. Os rebeldes derrubaram vários helicópteros russos nas duas guerras travadas na região na década passada.