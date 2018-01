Rebeldes afegãos atiram em rastreadores de minas Rebeldes afegãos armados de foguetes e armas automáticas abriram fogo contra um veículo da Organização das Nações Unidas que levava uma equipe de rastreadores de minas terrestres e feriram dois especialistas afegãos da entidade, informaram autoridades locais. O incidente ocorreu nesta terça-feira nos arredores de Tangi, 50 quilômetros ao sul de Jalalabad, capital da província de Nangarhar. Os rebeldes dispararam um foguete contra os especialistas em minas da ONU, disse Haji Nazir, chefe do serviço de segurança regional. Duas pessoas ficaram feridas, entre eles o motorista, prosseguiu Nazir em entrevista à The Associated Press. Os rebeldes escaparam. Nas últimas semanas, organizações humanitárias internacionais foram atacadas por supostos remanescentes do Taleban, numa aparente campanha para desestabilizar o governo do presidente Hamid Karzai. Enquanto isso, em algum lugar do sul do Afeganistão, forças especiais do Exército dos Estados Unidos mataram um suposto combatente inimigo durante uma ação noturna, disse hoje na Base Aérea de Bagram o porta-voz militar americano Roger King. Trinta e seis soldados das forças especiais entraram ontem à noite em dois galpões após receberem informações de que pessoas daquela região estariam planejando ataques contra as forças de coalizão lideradas pelos EUA. Sete pessoas foram detidas para interrogatório e uma morreu, informou King. Ele não revelou o local do sul do Afeganistão onde ocorreu a operação militar porque ela ainda está em andamento.