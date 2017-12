Rebeldes afegãos matam 3 e seqüestram 8 policiais Cerca de 150 supostos combatentes talebans armados com metralhadoras pesadas e mísseis atacaram hoje uma delegacia de polícia no sul do Afeganistão, matando três policiais e seqüestrando outros oito, segundo autoridades. Um dos atacantes foi morto no confronto no distrito de Arghandab, na província sulista de Zabul, informou Maulvi Mohammed Omar, vice-governador da província. Três policiais também ficaram feridos. O tiroteio na delagacia durou oito horas, disse Omar. Arghandab fica a cerca de 190 km de Kandahar, o antigo bastião do Taleban. Ontem, o governador de Kandahar informou que mais de 40 talebans conseguiram fugir de um presídio na região.