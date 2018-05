Rebeldes afirmam ter repelido forças de Kadafi

Durante o domingo, relatou o morador, as forças leais a Kadafi dispararam dezenas de foguetes sobre Misurata. A versão do morador, que pediu para ser identificado apenas como Abdel Salam, diverge das alegações do governo líbio, segundo o qual o Exército não ataca Misurata desde a última sexta-feira.

Pelo menos 28 pessoas morreram e 85 ficaram feridas em Misurata entre ontem e hoje, informou o doutor Khaled Abu Falgah, diretor do comitê médico da cidade. "As últimas 24 horas estiveram entre os mais difíceis e tristes dos últimos 65 dias", declarou.

Autoridades líbias afirmam que o exército paralisou suas ações em Misurata ao longo dos últimos dois dias com o objetivo de permitir que líderes tribais da região negociem com os rebeldes. No sábado, o vice-chanceler Khaled Kaim disse que os soldados mantinham suas posições no entorno da cidade, mas assegurou que as operações militares estavam suspensas. As informações são da Associated Press.