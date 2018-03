Rebeldes ameaçam destruir oleodutos na Nigéria O Movimento para a Emancipação do Delta do Níger, principal grupo rebelde da Nigéria, prometeu destruir importantes oleodutos no país no decorrer dos próximos 30 dias. Em uma mensagem de correio eletrônico, um porta-voz do movimento rebelde informou que o grupo adotaria a ação para fazer frente a acusações de que militantes estariam recebendo dinheiro da companhia estatal de petróleo para proteger suas instalações. De acordo com a mensagem, o Movimento para a Emancipação do Delta do Níger pretende destruir importantes oleodutos para provar que não faz parte de nenhuma espécie de acordo.