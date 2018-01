Rebeldes anunciam seqüestro de iraquiano e dois paquistaneses Um grupo militante do Iraque afirmou ter tomado como reféns dois paquistaneses e um iraquiano empregados das forças norte-americanas. Um vídeo com declarações dos terroristas, que se identificam como integrantes do Exército Islâmico do Iraque, foi vinculado pela TV árabe Al Jazeera nesta segunda-feira. Os rebeldes disseram que os paquistaneses já estão condenados à morte. Os funcionários do Paquistão podem ser dois homens que o governo daquele país deu como desaparecidos. Raja Azad, engenheiro, de 49 anos, e Sayad Naim, motorista, de 29, eram empregados da al-Tamimi, empresa com sede no Kwait e desapareceram na última sexta-feira.