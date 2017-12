Rebeldes argelinos emboscam soldados e matam 10 Pelo menos dez soldados foram mortos e 45 feridos numa emboscada na região de Bejaia, informam autoridades médicas. Foi o ataque mais letal perpetrado neste ano, aparentemente desfechado pelo Grupo Salafista pelo Chamado e Combate, ou GSPC, que opera na região e é suspeito de laços com a Al-Qaeda. A agência de notícias oficial APS noticiou o ataque, mas não forneceu número de baixas. O comboio militar foi surpreendido por um grupo armado, dizem testemunhas. Os feridos, alguns em condição grave, foram levados para diversos hospitais, incluindo o hospital militar de Argel. Emboscada semelhante havia deixado sete soldados mortos em fevereiro, num local próximo. Naquele caso, os agressores crivaram os militares de balas e em seguida mutilaram os corpos com facas. O GSPC é o mais bem organizado dos grupos armados que ainda atuam na Argélia, e em geral ataca símbolos da autoridade governamental, como soldados ou policiais. O GSPC e o Grupo Islâmico Armado recusaram a anistia oferecida pelo presidente Abdelaziz Bouteflika, e que levou milhares de rebeldes a depor as armas. Revolucionários islâmicos combatem o governo argelino há doze anos, desde que os militares cancelaram as eleições de 1992, para impedir a vitória de um partido fundamentalista islâmico. Estima-se que 120.000 pessoas tenham sido mortas.