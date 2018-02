Rebeldes assumem explosão; negam ataque suicida

Asaad disse em entrevista por telefone, de seu quartel-general na Turquia, que rebeldes plantaram a bomba dentro de uma sala onde autoridades do governo iriam reunir-se nesta quarta-feira.

O ministro da Defesa, Dawoud Rajha, e seu vice, general Assef Shawkat, que também é cunhado do presidente Bashar Assad, foram mortos no ataque ao prédio da Segurança Nacional, em Damasco, capital da Síria.

O líder rebelde nega as alegações da TV estatal síria, que diz que foi um ataque suicida, afirmando que todos que realizaram a operação estão seguros. A ação marca "o início do fim do regime", disse Asaad. As informações são da Associated Press.