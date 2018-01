Rebeldes atacam 2 bases americanas no Afeganistão Foguetes atingiram duas bases militares dos Estados Unidos no Afeganistão nos últimos dias, mas não causaram danos nem vítimas, informou nesta quarta-feira o tenente coronel Bryan Hilferty, porta-voz do Exército americano na Base Aérea de Bagram, ao norte de Cabul. Três foguetes caíram perto da pista da base em Bagram na noite de ontem, prosseguiu Hilferty. Outro foguete foi disparado durante o fim de semana contra uma base americana na província de Paktia, no leste do país. Nenhum dos ataques causou danos nem vítimas, garantiu o porta-voz. Disparos de foguetes contra instalações americanas são comuns no Afeganistão, mas raramente atingem seus alvos. A maior parte desses artefatos é disparada com detonadores rústicos. Hilferty tentou ver o "lado positivo" dos ataques, dizendo que os insurgentes prefeririam atacar o local onde é realizada uma histórica reunião da loya jirga (grande conselho) para debater e ratificar uma proposta de constituição para o país. A reunião, iniciada no domingo, ocorre em Cabul. "O ataque contra Bagram é um indicativo de nosso sucesso aqui", acredita Hilferty. "O inimigo certamente preferiria atacar o local onde ocorre o encontro da loya jirga, mas eles não conseguem."