Rebeldes atacam aldeia na Caxemira e matam 12 Supostos rebeldes islâmicos atacaram na madrugada deste sábado uma aldeia na porção indiana da Caxemira e assassinaram 12 muçulmanos que dormiam no momento da ação, informou a polícia local. Oito pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave, disse P. L. Gupta, inspetor-geral de polícia da região. O ataque ocorreu na montanhosa região de Surankot, 210 quilômetros a noroeste de Jammu, a capital de inverno do Estado indiano de Jammu-Caxemira. Entre os mortos, há uma criança de três anos e uma mulher, disse Gupta. A maior parte das vítimas pertencia a uma força de segurança da aldeia onde ocorreu o ataque. Supostos rebeldes muitas vezes atacam essas forças por sua colaboração com o governo indiano. Ainda neste sábado, o secretário de Exterior do Paquistão, Riaz Khokhar, chegou à Índia para negociações com o objetivo de amenizar a tensão na Caxemira e outras questões pendentes entre os vizinhos e rivais nucleares.