Rebeldes atacam base americana no leste do Afeganistão Rebeldes afegãos utilizaram foguetes e metralhadoras para atacar uma remota base operada pelo Exército dos Estados Unidos no leste do Afeganistão, desencadeando um tiroteio que resultou na morte de um pedestre, informaram militares americanos nesta quarta-feira. A principal base americana no sul do país também foi atacada. Pelo menos dez guerrilheiros atacaram na manhã de ontem o posto avançado de Nangalam, na província de Kunar, cerca de 170 quilômetros a leste de Cabul. Os rebeldes dispararam pelo menos 20 foguetes e abriram fogo contra a base, que abriga cerca de cem fuzileiros navais e forças especiais americanas. Entretanto, não houve vítimas entre os soldados dos EUA, garantiu o tenente coronel Bryan Hilferty, porta-voz das forças americanas na base aérea de Bagram, ao norte de Cabul. Os militares americanos responderam com disparos de metralhadoras e solicitaram o reforço de um avião militar A-10. "Nós descobrimos rastros de sangue perto das colinas, sinalizando para a possibilidade de alguns inimigos terem ficado feridos", disse Hilferty. O porta-voz informou ainda que um civil afegão atingido em meio ao fogo cruzado morreu depois de ser socorrido em hospital de Asadabad, capital da província de Kunar. Fazel Akbar, governador de Kunar, disse que um outro homem ficou ferido e investigadores estão tentando descobrir se ele fazia parte das fileiras rebeldes. Foguetes contra base em Kandahar Na manhã de hoje, rebeldes dispararam foguetes contra uma base militar operada pelos Estados Unidos em um aeroporto nos arredores de Kandahar, segunda maior cidade do Afeganistão e antigo bastião da milícia fundamentalista islâmica Taleban. Não há informações sobre feridos. Khalid Pashtun, porta-voz do governo de Kandahar, disse que três foguetes foram disparados e caíram em uma área desocupada da base aérea. Na versão de Hilferty, os rebeldes dispararam apenas dois foguetes e ambos "caíram a muitos quilômetros" da base. Pashtun atribuiu o ataque a seguidores do Taleban, que governou o Afeganistão entre 1996 e o fim de 2001, quando foi deposto em meio a uma ofensiva militar liderada pelos EUA em resposta aos atentados de 11 de setembro daquele ano. Os ataques contra Nova York e Washington foram atribuídos à rede extremista Al-Qaeda. Os EUA acusaram o Taleban de dar abrigo a Osama bin Laden, líder da Al-Qaeda, e iniciaram os ataques ao Afeganistão em outubro de 2001. Acredita-se que remanescentes do Taleban continuem aliados com guerrilheiros da Al-Qaeda e com soldados leais ao senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, ex-primeiro-ministro do Afeganistão. Atos de violência relacionados com a guerra já resultaram na morte pelo menos 140 pessoas no Afeganistão apenas este ano.