Rebeldes atacam base com armas pesadas Rebeldes do Exército Sírio Livre atacaram ontem com armas pesadas a base aérea de Menagh, controlada por tropas leais ao regime de Bashar Assad em Alepo, a segunda maior cidade do país. Com um tanque tomado do Exército regular, o ESL bombardeou um aeroporto militar. Segundo ativistas da oposição, foi o primeiro ataque de larga escala com armas pesadas organizado contra Assad.