Rebeldes atacam base dos EUA no Iraque; 2 soldados mortos Rebeldes iraquianos atacaram um posto de combate americano nesta segunda-feira, 19, matando dois soldados e ferindo 17, informam fontes militares. O ataque teve início com um atentado suicida do lado de fora da base, nos arredores de Bagdá, diz a nota oficial, que não oferece mais detalhes. O ataque se dá um doa depois de uma série de atentados com carros-bomba ter matado cerca de 30 civis iraquianos, em Bagdá e outras partes do país.