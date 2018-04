Rebeldes atacam com explosivos gasoduto no Paquistão

Um grupo de insurgentes explodiu nesta quinta-feira, 5, parte de um gasoduto da província de Baluchistão, no sudoeste paquistanês, e causou a interrupção parcial do funcionamento do local, informou uma fonte policial. Segundo a fonte, citada pelo canal Geo TV, um grupo de homens armados detonou uma carga explosiva em um gasoduto em Quetta, capital de Baluchistão, por volta das 3 horas (20h de quarta-feira em Brasília). Como consequência do ataque as autoridades decidiram interromper o fornecimento de gás a uma usina privada de geração elétrica. Está previsto que o gasoduto seja consertado nesta sexta-feira, 6, depois que as autoridades garantirem a segurança na região. Posteriormente, o fornecimento será retomado. Em Baluchistão, a maior e mais pobre província do Paquistão, operam vários grupos armados nacionalistas que fazem com frequência ataques contra as forças de segurança.