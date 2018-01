Rebeldes atacam delegacia e matam cinco no Iraque Três militantes iraquianos atacaram um posto policial e mataram cinco pessoas na cidade de Mahawil, ao sul de Bagdá, nesta quinta-feira. Na ação, dois homens abriram fogo contra os policiais enquanto o terceiro chegou com um carro-bomba e o detonou em frente à delegacia. Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas, disse o ministro do Interior do Iraque, Sabah Kadhim. Os dois atiradores conseguiram fugir. O ataque faz parte de uma série de atentados contra a polícia iraquiana e as forças de segurança, numa tentativa de boicotar o governo interino estabelecido no país desde junho. Militantes têm atacado qualquer entidade que possa estar cooperando com as autoridades de coalizão.