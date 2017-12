Rebeldes atacam escritórios do governo de Mosul Rebeldes atacaram com morteiros nesta quinta-feira escritórios do governo de Mosul. O governador Duraid Kashmula saiu ileso, mas quatro guardas ficaram feridos. De acordo com informações iniciais, os morteiros caíram perto de um caminhão de transporte de combustível, que explodiu. O restante da cidade permanece calmo pelo segundo dia consecutivo desde o início de uma operação, liderada pelos EUA, para tomar dos rebeldes o controle da parte ocidental da cidade.