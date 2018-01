Rebeldes atacam fábrica da Coca-Cola no Nepal Rebeldes maoístas bombardearam nesta quinta-feira uma fábrica da Coca-Cola em Katmandu, capital do Nepal. Duas bombas foram detonadas pela manhã antes que os trabalhadores da fábrica chegassem para trabalhar. A explosão danificou alguns equipamentos e destruiu um pedaço de um dos muros da fábrica. Não houve feridos, de acordo com a polícia. Esse é o primeiro ataque no país depois que o governo decretou estado de emergência. O rei Gyanendra declarou estado de emergência nesta semana depois que rebeldes depois que rebeldes encerraram um cessar-fogo de quatro meses e iniciaram uma série de ataques que já provocou a morte de 200 pessoas desde a sexta-feira passada. O ministro de Segurança nepalês, Khum Bahadur Khadka, disse que 66 rebeldes foram mortos durante uma operação militar. Os rebeldes estão lutando desde 1996 para derrubar o sistema de monarquia parlamentar do Nepal e instalar uma república socialista. Nesse tempo, cerca de 2 mil pessoas já foram mortas. Os rebeldes defendem a igual distribuição de terras para a população pobre do país e acreditam no uso da força para conquistar poder político.