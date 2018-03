Rebeldes atacam forças de Assad em Damasco Representantes dos insurgentes que tentam depor o ditador sírio, Bashar Assad, afirmaram que intensos combates ocorreram ontem em Damasco, depois que grupos rebeldes lançaram uma ofensiva contra as tropas oficiais na capital síria, rompendo um período de trégua no conflito. Autoridades leais a Assad também foram atacadas no leste da Síria, onde um carro-bomba atingiu um complexo de edifícios da inteligência militar localizado na cidade de Palmyra, matando dezenas, segundo a oposição.