Rebeldes atacam igreja católica em Bagdá Rebeldes iraquianos atacaram uma igreja católica no sul de Bagdá, incendiando-a, de acordo com a polícia e testemunhas. Uma grande explosão foi ouvida partindo da igreja, localizada no bairro de Doura. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia. Uma testemunha, Mohammed Aziz, disse que fortes explosões atingiram a área. "Meia hora atrás, senti minha casa tremer e vi fogo na igreja", afirmou. A polícia cercou a área e fez disparos para o alto a fim de dispersar a multidão. Em Faluja, tropas americanas já dominam parte do oeste da cidade e há informação de que tanques se deslocam para a principal área dominada pelos rebeldes, a zona norte. Há notícias de mais de 40 mortos neste primeiro dia de ofensiva.