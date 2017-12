Rebeldes atacam soldados dos EUA em Bakuba Soldados norte-americanos foram atacados duas vezes por grupos de rebeldes, nesta segunda-feira, no distrito de Bakuba, de maioria sunita, a 60 km de Bagdá. No primeiro ataque, um soldado foi atingido pela explosão de uma bomba caseira. No segundo, outros dois foram feridos por disparos de armas de pequeno porte. Os três foram levados para um hospital militar de Bagdá e passam bem. Na semana passada, soldados dos EUA enfrentaram durante quatro dias rebeldes de Bakuba e região. Os confrontos deixaram um saldo de 19 militantes e um norte-americano mortos. No domingo, os rebeldes lançaram morteiros contra uma área residencial da cidade, atingindo uma casa e causando a morte de mais dois iraquianos.