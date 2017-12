Rebeldes atacam tropas dos EUA em Ramadi Explosões sacodem o centro de Ramadi, cidade do chamado Triângulo Sunita do Iraque, onde se concentra a resistência à presença de forças estrangeiras no país. Segundo moradores, houve confronto entre rebeldes e tropas americanas. Testemunhas dizem ter visto um veículo militar americano em chamas.