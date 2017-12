Rebeldes bombardeiam base americana em Bagdá Rebeldes dispararam pelo menos 10 projéteis de morteiro contra uma base americana nos arredores do Aeroporto Internacional de Bagdá, ferindo 11 soldados, dois deles com seriedade, e dando início a um incêndio que perdurou por uma hora. Esse ataque, juntamente com o carro-bomba que explodiu do lado de fora de uma delegacia de polícia em Samawah, mostra que a insurgência iraquiana não está disposta a depor as armas, mesmo depois do fim formal da ocupação.