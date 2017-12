Rebeldes capturam um americano e um paquistanês no Iraque Um grupo armado iraquiano entregou hoje à TV árabe Al-Jazira uma fita de vídeo mostrando um homem capturado no Iraque que seria um fuzileiro naval dos Estados Unidos. O grupo ameaça decapitá-lo, elevando a tensão na região às vésperas da transferência de poder pelas forças de ocupação dos EUA para um governo interino, marcada para quarta-feira. Um cartão mostrado no teipe identifica o marine como Wassef Ali Hassoun. O comando militar dos EUA limitou-se a dizer que notou a ausência de um fuzileiro naval em seu quartel, mas não confirmou o seqüestro. Al-Hassoun seria o quinto estrangeiro feito refém nos últimos dias. Extremistas também anunciaram hoje ter seqüestrado um motorista paquistanês e ameaçaram matá-lo dentro de três dias se não forem libertados iraquianos detidos em cinco presídios. "Este homem foi capturado depois de um ataque contra a base americana em Balad (a noroeste de Bagdá)", disse um homem mascarado, num vídeo exibido pela TV Al-Arabiya, de Dubai. "Vocês têm três dias a partir desta data. Depois, nós o degolaremos. Nós avisamos." Hoje, a Turquia rejeitou as exigências dos extremistas que ameaçam matar três turcos seqüestrados no Iraque durante a visita do presidente dos EUA, George W. Bush a Istambul, para tomar parte amanhã e terça-feira da reunião de cúpula da organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).