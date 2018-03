Rebeldes chechenos matam seis soldados russos Seis soldados russos morreram baleados na noite deste domingo durante tiroteio com rebeldes chechenos em uma região montanhosa, no sul da República da Chechênia. Segundo um porta-voz da forças russa na região, pelo menos 30 chechenos atacaram uma patrulha russa em Dyshe-Vedeno, região onde é possível encontrar vários acampamentos da resistência chechena. A capital Grozny também foi atacada pelos rebeldes. Não há informações sobre baixas do lado checheno. Carro-Bomba - O governo russo informou que um carro com explosivos foi encontrado, antes de ser detonado, perto da administração chechena no Kremlin, em Moscou, no fim de semana. Em dezembro, um ataque suicida com dois caminhões contra a sede chechena no quartel-general do governo russo deixou 72 pessoas mortas.