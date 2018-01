Rebeldes chechenos oferecem recompensa por Putin Reagindo à recompensa de US$ 10 milhões oferecida pelo governo russo por informações que levem à captura ou morte de importantes líderes do separatismo checheno, um website que apóia os rebeldes da Chechênia decidiu colocar a cabeça do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a prêmio. O site, Kavkazcenter, informa ter recebido, juntamente com outras mídias associadas à revolta chechena, o anúncio de uma recompensa de US$ 20 milhões por "ajuda ativa na detenção do criminoso de guerra Putin". O website informa que a oferta veio do "Centro Antiterrorista da República Chechena de Ichkeria" - nome usado pelos separatistas quando se referem ao sul da Chechênia.