Rebeldes chechenos rechaçam ultimato de Putin A "frente russa" da "guerra" declarada pelos Estados Unidos contra o terrorismo internacional foi inaugurada hoje na Chechênia, após a recusa do líder independentista Aslan Mashkadov de aceitar um ultimato do presidente Vladimir Putin para um desarme total das formações armadas rebeldes. Mashkadov, em uma verdadeira declaração de guerra, deu ordens a "todos os comandantes" de estender "a justa luta" a "todo o território da federação até a vitória final", denunciando a arrogância de Moscou, que rechaça as negociações e pede uma "rendição incondicional". Na terça-feira, Putin, em um discurso no qual apoiou a ofensiva norte-americana contra o terrorismo, convidou os rebeldes, acusados de se relacionarem com Osama bin Laden, a iniciarem um desarme "em 72 horas". Moscou excluiu o envio de tropas ao Afeganistão, mas assegurou apoio militar à Aliança do Norte, de oposição aos talebans, e abriu o próprio espaço aéreo. Alguns meios de comunicação em Moscou acreditam que o fim do ultimato coincidirá com o início da ofensiva norte-americana no Afeganistão.