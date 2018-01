Rebeldes chegam aos subúrbios de Porto Príncipe sob aplausos Um comboio com mais de 70 rebeldes entrou nesta segunda-feira num subúrbio da capital do Haiti e foi aplaudido por centenas de pessoas que riam e dançavam nas ruas. A cena ocorreu enquanto tropas dos Estados Unidos e da França se preparavam para desembarcar em Porto Príncipe e proteger locais estratégicos. O ex-presidente Jean-Bertraand Aristide, que deixou o poder ontem em meio a pressões dos rebeldes, dos Estados Unidos e da França, saiu do país chegou à República Centro-Africana. Ele foi substituído no poder provisoriamente pelo presidente da Corte Suprema, Boniface Alexandre, como prevê a Constituição. O comboio dos rebeldes era chefiado pelo antigo subchefe de polícia e ex-oficial do exército Guy Philippe. Os rebeldes deixaram a cidade de Gonaives antes do amanhecer, rumo à capital. Um repórter da Associated Press perguntou a Guy Philippe o que ele pretendia fazer em Porto Príncipe, e ele respondeu: ?Vamos apenas nos assegurar de que o Palácio está pronto para receber o (novo) presidente, que não há nenhuma ameaça?.