Rebeldes comunistas explodem viatura da polícia na Índia Uma mina terrestre explodiu nesta quinta-feira sob uma viatura da polícia no leste da Índia, deixando 18 pessoas feridas. A polícia atribuiu o ataque a um grupo rebelde comunista. A explosão ocorreu numa pequena ponte em Kolnara, a 400 quilômetros de Bhubaneshwar, capital do Estado indiano de Orissa. Quinze dos 18 feridos foram internados em estado grave. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela explosão, mas Sastri atribuiu a culpa ao Grupo de Guerra do Povo.