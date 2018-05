Rebeldes comunistas matam dez soldados nas Filipinas Rebeldes comunistas nas Filipinas emboscaram e mataram dez soldados, informaram hoje os militares locais. Os soldados voltavam ao campo para o cessar-fogo da época de Natal quando foram surpreendidos pelos rebeldes ontem. O ataque do grupo Novo Exército do Povo, na ilha de Samar, no centro das Filipinas, ocorre 48 horas antes do início do cessar-fogo de 18 dias.