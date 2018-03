Rebeldes curdos dizem que reféns alemães estão bem Rebeldes curdos afirmaram que três montanhistas alemães que foram seqüestrados na semana passada na Turquia estão em boas condições de saúde e serão libertados quando os turcos suspenderem suas operações militares na região. O grupo rebelde PKK capturou os três alemães no Monte Ararat, no leste da Turquia, na terça-feira. O PKK possui bases no norte do Iraque e a porta-voz do grupo, Sozdar Avesta, afirmou que os reféns estão sendo mantidos como forma de protesto diante da pressão na Alemanha contra apoiadores do PKK no país. Avesta disse que mediadores internacionais, como a Cruz Vermelha, deveriam organizar um cessar-fogo na área onde os montanhistas foram seqüestrados. A Alemanha pediu a libertação imediata e incondicional dos três alemães.