Rebeldes da Costa do Marfim vão assinar acordo de trégua Rebeldes por trás de alguns dos mais sangrentos choques dos últimos quatro meses na Costa do Marfim aceitaram neste domingo assinar um acordo de trégua antes das conversações de paz que ocorrerão esta semana em Paris. "Para haver paz neste país, temos de assinar este documento", disse o sargento Felix Doh, líder de uma das duas facções que atuam no oeste deste nação africana rica em cacau e café. O principal movimento rebelde do país, estabelecido no norte da Costa do Marfim, assinou - e violou em algumas ocasiões - um acordo de trégua com o governo em outubro último. Até então, as duas facções rebeldes do oeste do país nunca haviam concordado em assinar nenhum acordo. Representantes dos dois grupos rebeldes viajaram esta noite para Togo com o objetivo de formalizar sua adesão ao acordo. A cerimônia de assinatura deverá ocorrer na segunda-feira.