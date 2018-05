Rebeldes da Líbia pedem mais ação dos EUA contra tropas de Kadafi

DOHA - Os rebeldes líbios pediram aos militares dos EUA nesta quarta-feira, 13, que desempenhem um papel mais intenso na campanha liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contra as forças do ditador Muamar Kadafi na Líbia, segundo um porta-voz insurgente disse em uma conferência com líderes internacionais em Doha.

Mahmoud Shammam, representante dos rebeldes, afirmou que as forças da oposição não modificarão as demandas de que qualquer proposta de paz inclua termos que expulsem Kadafi e seus principais aliados do país. Tais condições foram interpretadas como uma rejeição a um plano apresentado pela União Africana anteriormente para encerrar os conflitos no país.

O porta-voz ainda pediu que a Otan amplie sua campanha aérea contra as forças do ditador e que os militares americanos voltem a atuar como no início da incursão internacional aprovada pela ONU, antes de entregarem o comando das operações à aliança. "Quando os americanos estavam envolvidos, a missão era muito ativa e voltada à proteção dos civis. A Otan é muito lenta na resposta aos ataques contra os civis", disse.

As declarações de Shammam foram feitas na conferência de Doha, onde se encontrou o grupo de contato da Líbia, formado por lideranças dispostas a encerrar a guerra no país. Entre eles estavam o secretário de Exteriores britânico, William Hague, o enviado do Departamento de Estado dos EUA, William J. Burns, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.

Na conferência deveria estar presente Moussa Koussa, ex-ministro de Exteriores de Kadafi que desertou em meio à revolução. O ex-chanceler, porém, não compareceu ao encontro, onde ocorreriam as primeiras conversas com ele sobre planos de paz. Os rebeldes, porém, consideram Koussa muito próximo do ditador líbio e afirmaram que ele não desempenha nenhum papel na luta contra o coronel.

A revolta contra Kadafi começou há pouco menos de dois meses, inspirada nos levantes que derrubaram ditaduras no Egito e na Tunísia. O ditador, que está há 41 anos no poder, recusa-se a negociar e prometeu "lutar até o fim", embora também seja pressionado pela comunidade internacional a renunciar.