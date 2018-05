Rebeldes da Líbia pedem mais ataques aéreos da Otan O chefe das Relações Exteriores dos rebeldes da Líbia, Ali al-Essawi, pediu hoje que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) intensifique os ataques aéreos contra tanques e bases de mísseis do regime de Muamar Kadafi. Essawi esteve um encontro internacional sobre a situação na Líbia realizado em Doha, no Catar.