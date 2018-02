Rebeldes da Unita começam a entrar para o Exército angolano Os primeiros dos 5.000 ex-guerrilheiros da Unita que passarão a formar o Exército de Angola começaram a entrar para a força nesta segunda-feira, como parte de um processo de paz que conteve uma guerra civil de quase três décadas. O presidente da Comissão Mista do Exército, general Geraldo Sachipengo Nunda, disse que os primeiros guerrilheiros aderiram hoje. O processo de integração deverá ser concluído até o fim de julho. Ele não informou quantos entraram para o Exército hoje. Outros 500 guerrilheiros entrarão para a polícia como parte do plano de paz. No entanto, ainda é incerto o destino dos outros cerca de 80.000 membros da Unita e 300.000 familiares que chegaram aos campos de mobilização desde abril.