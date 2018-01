Rebeldes da Unita morrem de fome em campos do governo angolano Centenas de rebeldes da Unita estão morrendo de doenças e fome nos campos de desmobilização do governo de Angola, informou hoje o comandante do exército angolano, general Pedro Neto. Segundo ele, a desnutrição, a malária e várias infecções estão causando a morte de cerca de 120 guerrilheiros e familiares por dia. "Trata-se de uma crise humanitária", disse. Cerca de 85% dos 65 mil soldados da Unita se dirigiram aos 35 campos obedecendo as normas do cessar-fogo que finalizou duas décadas de guerra civil em Angola no mês passado. As tropas chegaram aos campos acompanhadas por cerca de 165 mil familiares e nas próximas semanas deverão chegar mais 135 mil pessoas. De acordo com o comandante Neto, os campos não estavam preparados para tanta gente e os estoques de comida e medicamentos estão acabando. Hoje, dois aviões enviados pelos Estados Unidos com tendas e remédio aterrissaram no aeroporto de Luanda. O carregamento foi recebido pelo embaixador norte-americano em Angola, Christopher William Dell, que afirmou que mais ajuda é esperada para os próximos dias. Segundo o governo angolano, navios carregados com alimentos e remédios de outros nações deverão ancorar nos portos a qualquer momento, e toda a ajuda será levada aos campos de desmobilização. O governo e Unita atualmente trabalham em um acordo político com base no plano de paz assinado em 1994 e que fora quebrado quatro anos mais tarde com o reinício da guerra civil.