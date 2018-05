Rebeldes das Farc dizem que libertarão 5 prisioneiros

A guerrilha de esquerda afirmou, em texto publicado hoje pelo site Anncol, que vai libertar um major da polícia, um cabo, e um fuzileiro naval, assim como dois vereadores de uma cidade do sudeste do país.

O grupo libertou 14 prisioneiros desde janeiro de 2008, todos entregues a Córdoba, que tem fortes relações com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. As Farc mantêm cerca de 22 soldados e policiais, além de um número desconhecido de civis em cativeiro. As informações são da Associated Press.