Rebeldes das Farc voltam a atacar na Colômbia Um soldado morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, dois agentes, em um ataque promovido pelas Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc) contra um quartel no município de Palestina, no sul da Colômbia, segundo informaram fontes oficiais. Há dois dias, os líderes das Farc firmaram um acordo com o governo colombiano para tentar retomar as negociações de paz, paralisadas desde novembro do ano passado. Tropas do Exército colombiano foram enviados ao município de Palestina para repelir o ataque dos rebeldes.