Rebeldes de Darfur capturam 49 pacificadores da ONU Rebeldes na região de Darfur, no Sudão, afirmaram nesta segunda-feira que detiveram 49 pacificadores internacionais e três supostos agentes de inteligência sudaneses para "investigação", depois que eles entraram em área mantida pelos rebeldes. O Movimento de Justiça e Igualdade capturou no domingo a maioria dos membros senegaleses das Nações Unidas e da União Africana da missão de paz Unamid, de acordo com o porta-voz dos rebeldes Gibril Adam Bilal. As informações são da Dow Jones.