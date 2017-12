Rebeldes de Oaxaca entregam instalações de rádio mexicana A Assembléia Popular dos Povos (APPO) entregou nesta quarta-feira as instalações da emissora de rádio universitária às autoridades da Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), que ocupavam há quase seis meses. O reitor da universidade, Francisco Martínez, disse que a partir desta quinta-feira vai reassumir a emissora. Ele acrescentou que a entrega das instalações foi feita com a presença de um tabelião, que constatou que os equipamentos "em termos gerais se encontram em bom estado". A rádio foi tomada pelos membros da APPO em 14 de junho, e era o último local ainda sob seu controle na cidade. Policiais retiraram nesta madrugada a última barricada da APPO, numa esquina próxima à emissora, e liberaram as ruas, disse o secretário de Obras Públicas do Governo estadual, Eviel Pérez Magaña. No entanto, o porta-voz da organização, Florentino López, se negou a revelar onde se refugiaram os líderes da APPO. "Estamos muito longe da cidade", disse.