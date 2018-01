Rebeldes deixam negociações de paz no Sudão As conversações patrocinadas pela União Africana para encerrar a carnificina na região sudanesa de Darfur foram rompidas neste sábado, depois que dois grupos rebeldes abandonaram as negociações em Adis Abeba, Etiópia, alegando que o governo do Sudão não está implementando os acordos de paz existentes. "Essas negociações estão encerradas", disse Ahmed Hussain Adam, em nome do Movimento por Justiça e Igualdade (MJI) e do Exército de Libertação do Sudão (ELS). "Estamos deixando Adis Abeba", afirmou ele, que é membro do MJI.