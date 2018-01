Rebeldes disparam foguetes no centro de Bagdá Rebeldes lançaram uma série de foguetes no centro de Bagdá nesta sexta-feira. Um furgão que teria sido usado como plataforma de lançamento dos mísseis se incendiou perto da Praça Firdus - de onde foi derrubada a estátua de Saddam Hussein, em 9 de abril de 2003, quando as tropas de coalizão lideradas pelos EUA assumiram o controle do Iraque. Um soldado dos EUA afirmou que os rebeldes usavam um lançador caseiro instalado na traseira do furgão para disparar os foguetes. Alguns deles pegaram fogo antes de ser lançados, o que teria causado o incêndio do veículo. Uma forte nuvem de fumaça preta subia de uma mesquita diante da praça onde o veículo pegou fogo. O Hotel Sheraton, que fica do lado oposto da praça, também foi atingido. Outro foguete foi disparado contra o Hotel Bagdad, onde se hospeda funcionários norte-americanos que trabalham na segurança. Ainda não há informação de vítimas.