Rebeldes do Chade dizem que ocuparam cidade no caminho à capital Rebeldes chadianos em uma nova ofensiva contra o presidente Idriss Deby avançaram para dentro do país a partir de suas bases no leste neste domingo, ocupando a cidade de Am-Dam, disse um porta-voz dos rebeldes. "Nós ocupamos a cidade de Am-Dam nesta manhã", disse Ali Gadaye, porta-voz da Aliança Nacional, à Reuters por telefone via satélite. "Nós não encontramos muita resistência." Am-Dam é uma pequena cidade a cerca de 120 quilômetros ao noroeste de Goz-Beida, que um grupo rebelde atacou no sábado. Mas ela fica a 700 quilômetros por estrada da capital N'Djamena, atacada pelos rebeldes em fevereiro. (Reportagem de Finbarr O'Reilly)